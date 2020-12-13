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Президент РФ Владимир Путин

"Это не шуточки": Путина возмутили цены на продукты питания в РФ

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Экономика
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Sputnik Молдова
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Кадры совещания, в ходе которого президент России в резкой форме раскритиковал министров, показали на одном из телеканалов страны.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Реагировать на повышение цен надо своевременно и пандемия здесь ни при чем, – заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабинетом министров. Запись в воскресенье показали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", передает РИА Новости.

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Российский лидер выразил недоумение тем, что доходы населения падают, безработица и цены на продукты растут, но реакции министров на ситуацию нет. Он подчеркнул, что "это не шуточки".

"Реагировать надо своевременно, вот о чем речь! При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения! Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан... Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки", - сказал Путин.  

Президент РФ назвал недопустимым рост цен, в частности на макаронные изделия, и напомнил министрам, что едят обычные россияне: не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски, – пишет агентство.

"Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане, в большинстве в Москве и Петербурге, там, конечно, заказывают болоньезе... – у нас народ попроще и ест макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну, это недопустимо! При таких урожаях", - заявил президент.

Он потребовал решить все вопросы с ценами на продовольственные товары в течение недели. 

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