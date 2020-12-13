У США не получилось остановить прокладку "Северного потока - 2" - СМИ

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Прокладку Россией газопровода "Северный поток – 2" американские санкции не остановили, пишет агентство Bloomberg.

В пятницу, 11 декабря, стало известно, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии. Судно должно уложить 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 метров. Работы были приостановлены из-за санкций США в декабре 2019 года.

Как отмечает агентство, Соединенные Штаты опасаются, что с помощью этого проекта Россия сможет оказывать "слишком много влияния" на Европу, а также лишит американский сжиженный природный газ доли на энергетическом рынке, пишет РИА Новости.

Предполагается, что следующие санкции Вашингтон примет против компаний, которые имеют доступ к американской финансовой системе и предоставляют различные услуги, в том числе страховые, организациям, занятым в строительстве.

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В свою очередь в Германии призывают защитить "Северный поток – 2". В частности, федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания предложила создать защищенное государством юридическое лицо, а активы держать внутри фонда, занимающегося защитой окружающей среды.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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