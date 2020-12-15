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Российское правительство примет меры по урегулированию цен на продукты

© Sputnik / Константин Чалабов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201215/32894831/russian-pravitelstvo-primet-mery-po-uregulirovaniyu-tsen-na-produkty.html

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать ситуацию с ростом цен на базовые продукты питания.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Документы, подписанные Мишустиным, закрепляют решения, которые были приняты по поручению российского президента для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Одно из постановлений регулирует соглашения, которые производители и торговые сети заключат с российскими ведомствами – Минсельхозом, Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой, сообщает РИА Новости.

"Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло", – отмечается в сообщении, размещенном на сайте правительства России.

Соглашения будут действовать в течение первого квартала 2021 года, следить за их исполнением будет Федеральная налоговая служба.

Также постановлением правительства вводится тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт зерновых в объемах более 17,5 миллиона тонн будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости этой продукции, но не менее чем 100 евро за тонну. В пределах квоты для ржи, ячменя и кукурузы установлена нулевая пошлина, а для пшеницы – 25 евро за тонну.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
"Это не шуточки": Путина возмутили цены на продукты питания в РФ

Еще одно постановление предусматривает субсидии для поддержки производителей муки: благодаря ему станет возможным компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет.

Меры по стабилизации цен на продукты были предприняты после того, как на ситуацию обратил внимание Владимир Путин. В ходе совещания по экономическим вопросам российский президент рассказал о том, что в стране значительно подорожали базовые продукты питания – сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб.

Глава российского государства подчеркнул, что эта ситуация – не следствие кризиса, вызванного пандемией, а попытка подогнать внутренние цены под мировые, и поручил разобраться в ситуации.

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