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В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через продукты питания

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (133)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201216/32920062/v-voz-otvergli-vozmozhnost-peredachi-koronavirusa-cherez-produkty.html

Вероятность инфицирования COVID-19 через продовольственные товары или их упаковку очень мала, поэтому распространение инфекции не может служить основанием для торговых ограничений.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. В ходе вебинара, организованного ВОЗ совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), эксперты рассказали, возможно ли заразиться коронавирусом через продукты питания или их упаковку.

Вероятность такого инфицирования крайне мала ее угроза не может быть основанием для торговых ограничений, заявил технический специалист по безопасности пищевых продуктов и зоонозным заболеваниям Европейского бюро ВОЗ Питер Хойсков.

"Важно подчеркнуть, что речь не должна идти о торговых ограничениях или обосновании торговых ограничений. Это очень важно, что COVID не угрожает безопасности пищевых продуктов, я хочу это подчеркнуть", – заявил Хойсков.

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© AFP 2020 / CARLOS OSORIO
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В свою очередь, представитель ФАО, специалист по безопасности и качеству пищевых продуктов Джеффри Лежен отметил низкую вероятность передачи коронавируса и при упаковке продуктов.

Ведь в процессе манипуляций, когда вирус перемещается, к примеру, с рук рабочего на поверхность, а потом на продукт или упаковку, каждый раз его концентрация снижается. Поэтому, считает он, маловероятно, что контактирование с продуктом впоследствии приведет к инфицированию.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (133)

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