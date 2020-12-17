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Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина .

Путин заявил, что "Северный поток – 2" практически завершен

© Sputnik / Павел Бедняков
Экономика
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Sputnik Молдова
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Российский президент в ходе большой ежегодной пресс-конференции рассказал о давлении, которое оказывает США на Европу по проекту газопровода, и о перспективах его завершения.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. По мнению Путина, "Северный поток – 2" – это выигрышный и выгодный проект для экономики Германии и Европы в целом, так как покупка энергоносителя по цене на 20% выше, чем трубный газ из России, будет означать снижение конкурентоспособности экономики.

"Это соответствует национальным интересам Европы и Германии", – сказал президент России.

Он также отметил, что это осознают и представители немецкой экономики, а также руководство ФРГ, которое старается не вмешиваться в этот чисто экономический проект, но тем не менее занимает открытую позицию по его поддержке.

Указатель с символикой компании Nord Stream 2
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
США будут вводить санкции до полной остановки проекта "Северный поток – 2"

Российский лидер выразил надежду на то, что работы по прокладке труб, находящиеся на завершающем этапе, будут в скором времени закончены. Однако это может произойти в том случае, если США не будет давить на европейских партнеров из-за "Северного потока – 2".

"Надеюсь, что и новая администрация отнесется к своим партнерам, к своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими национальными интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках", – сказал Путин.

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