Определена дата начала укладки "Северного потока – 2" в Дании

Судно "Фортуна" начнет прокладывать трубы по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года.

КИШИНЕВ, 23 дек – Sputnik. Датское морское управление сообщило о дате начала укладки труб для "Северного потока – 2" на территории страны. Решено, что работы начнутся 15 января 2021 года.

Процесс укладки труб будет вестись сразу по двум параллельным веткам. Сопровождать трубоукладчик "Фортуна" будут суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения, сообщает РИА Новости.

На месте проведения работ организуют временную закрытую зону на 200 метров в каждую сторону от прокладки труб. В этой зоне будут запрещены несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля, а также работы на морском дне.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

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