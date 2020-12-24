Деньги на пандемии: в списке Forbes – 50 новых миллиардеров "от мединдустрии"

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. По итогам 2020 года в списке журнала Forbes появилось 50 новых миллиардеров. Все они – представители сектора здравоохранения.

Лидерами по накоплению капитала стали компании BioNTech и Moderna, состояния которых увеличились за счет активного участия инвесторов, желающих вложиться в проекты разработки вакцин, методов лечения, а также различных медицинских устройств.

"Наиболее заметными новичками года являются ученые, создавшие две самые успешные вакцины от коронавируса ..., чистые активы которых резко выросли с января: Угур Шахин (гендиректор немецкой BioNTech – ред.) и Стефан Бансель (глава американской Moderna – ред.)", – пишет Forbes.

Издание сообщает, что состояние Шахина сейчас составляет 4,2 миллиарда долларов, а Банселя – 4,1 миллиарда долларов.

В список также попала Юань Липин, бывшая жена председателя правления компании, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае, с состоянием в 4,1 миллиарда долларов.

Далее идет Ху Кун – глава китайской компании, производящей медицинское оборудование, с состоянием в 3,9 миллиарда долларов.

В конце ноября Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Компании BioNTech и Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний препарата, в ходе которых препарат показал эффективность в более 90% в предотвращении заражения коронавирусом.

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