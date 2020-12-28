Прокладка "Северного потока – 2" на немецком участке завершена

СМИ Германии сообщили о ходе строительства трубопровода. Ранее и внешнеполитическое ведомство Германии сделало заявление, касающееся этого процесса.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Работы по укладке участка трубопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Германии завершила Nord Stream 2. Об этом проинформировало агентство DPA со ссылкой на компанию.

Как сообщается, работы на отрезке в 2,6 километра начались 5 декабря, разрешение немецких властей было дано на весь этот месяц. Nord Stream 2 еще предстоит проложить трубы в датских водах. Работы могут начаться в середине января 2021 года, их планирует вести трубоукладчик "Фортуна" при поддержке строительных судов "Балтийский исследователь", "Мурман" и других, пишет РИА Новости.

Ранее в понедельник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер в ходе брифинга заявил, что вопрос о завершении строительства газопровода находится в компетенции бизнеса, а позиция правительства ФРГ по проекту "Северного потока – 2" не изменилась.

"Министр иностранных дел заявил ранее в интервью DPA, что позиция правительства в отношении проекта остается неизменной", - заявил Бургер. Как информирует агентство, он добавил, что "все решения о запланированных действиях находятся в компетенции компаний-участниц", в том числе и вопрос о возможных сроках завершения строительства "Северного потока — 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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