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Участок магистрального газопровода Северный поток, архивное фото

В Совфеде РФ рассказали, когда завершится строительство "Северного потока – 2"

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20201229/33073964/v-sovfede-russia-rasskazali-kogda-zavershitsya-stroitelstvo-north-stream-2.html

Прокладка "Северного потока – 2" будет закончена, несмотря на новые и уже существующие санкции со стороны США.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik."Северный поток – 2" планируется завершить в следующем году вопреки возможным новым санкциям, которые могут ввести США.

Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия
© Photo : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
"Действует напролом": "Северный поток – 2" вышел на финишную прямую

Об этом заявил сенатор, член группы по сотрудничеству Совета Федерации и бундесрата ФРГ Сергей Перминов.

"В 2021 году "Северный поток" будет введен в эксплуатацию, в этом можно не сомневаться", – цитирует РИА Новости заявление сенатора.

По словам Перминова, "в строительстве газопровода заинтересованы европейские коллеги". Поэтому, скорее всего, проект "будет завершен во второй половине 2021 года".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

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