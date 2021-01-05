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Знак евро на табло курса обмена валют. Архивное фото.

Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210105/33147684/nazvana-luchshaya-valyuta-dlya-sberezheniy-v-2021-godu.html

Эксперт по фондовому рынку поделился своим видением того, в какая денежная единица будет самой надежной "кубышкой" в наступившем году.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Российский специалист по фондовому рынку и инвестициям Михаил Зельцер назвал самую оптимальную валюту для инвестирования в 2021 году.

По мнению Зельцера, лучшей иностранной валютой для сбережений в этом году будет евро. Одна из определяющих причин – динамика восстановления экономики Европы, которая способна поддержать рост курса этой денежной единицы, сообщает РИА Новости.

"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", – заявил эксперт.

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Помимо евро резервным потенциалом обладают также юань и иена, полагает Зельцер. Не менее интересны в этом плане могут быть валюты стран БРИКС, особенно южноафриканский рэнд и индийская рупия. При этом эксперт подчеркнул, что Индия после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков.

Специалист также назвал условия, при которых российский рубль может укрепить свои позиции на мировом валютном рынке. Это стабильная цена на нефть марки Brent выше 50 долларов за баррель и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.

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