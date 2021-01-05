Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Российский специалист по фондовому рынку и инвестициям Михаил Зельцер назвал самую оптимальную валюту для инвестирования в 2021 году.
По мнению Зельцера, лучшей иностранной валютой для сбережений в этом году будет евро. Одна из определяющих причин – динамика восстановления экономики Европы, которая способна поддержать рост курса этой денежной единицы, сообщает РИА Новости.
"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", – заявил эксперт.
Специалист также назвал условия, при которых российский рубль может укрепить свои позиции на мировом валютном рынке. Это стабильная цена на нефть марки Brent выше 50 долларов за баррель и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.
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