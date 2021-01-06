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Трубоукладочное судно Академик Черский. Архивное фото

Судно "Академик Черский" прибыло к месту строительства "Северного потока – 2"

© Sputnik / Михаил Голенков
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210106/33161321/sudno-akademik-cherskiy-pribylo-k-mestu-stroitelstva-nord-stream-2.html

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" подошло к южной части острова Борнхольм, где расположен незавершенный отрезок трубопровода.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Трубоукладчик "Академик Черский", простоявший почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулся к недостроенному участку газопровода "Северный поток – 2". Это следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, сообщает РИА Новости.

Участок магистрального газопровода Северный поток, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В начале декабря судно уже провело несколько дней в этом же районе, где взаимодействовало с судами снабжения "Финвал" и "Умка". После этого "Академик Черский" вернулся в Россию и встал на рейд у Куршской косы недалеко от Калининграда.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

Северный поток 2
© Sputnik
Северный поток - 2

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