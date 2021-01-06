Судно "Академик Черский" прибыло к месту строительства "Северного потока – 2"

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Трубоукладчик "Академик Черский", простоявший почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулся к недостроенному участку газопровода "Северный поток – 2". Это следует из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, сообщает РИА Новости.

В начале декабря судно уже провело несколько дней в этом же районе, где взаимодействовало с судами снабжения "Финвал" и "Умка". После этого "Академик Черский" вернулся в Россию и встал на рейд у Куршской косы недалеко от Калининграда.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

© Sputnik Северный поток - 2

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova