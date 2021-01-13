В МИД РФ выразили уверенность в реализации проекта "Северный поток – 2"

В Москве уверены в успешном завершении прокладки газопровода "Северный поток – 2", причем сроки окончания проекта зависят от многих факторов.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Несмотря на давление США на европейских партнеров "Газпрома", в России не сомневаются в успешной реализации газопровода "Северный поток – 2".

Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин в интервью РИА Новости. В беседе он также рассказал о сроках завершения строительства, которые, по словам дипломата, зависят от многих факторов.

"Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий... Совсем недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция германского правительства в поддержку СП-2 остается неизменной. Из этого мы и исходим", – подчеркнул Тяпкин.

Он также подчеркнул, что российская сторона намерена твердо придерживаться коммерческих договоренностей, которые были достигнуты, в частности, со многими немецкими компаниями.

"Со своей стороны российские компании твердо намерены выполнить коммерческие договоренности, подписанные в том числе со многими немецкими компаниями", – добавил дипломат.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

Первого января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который, в частности, предполагает распространение санкций против "Северного потока – 2" также на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. После чего норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova