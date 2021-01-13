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Атомная Электростанция. Иллюстративное фото

В Белоруссии вывели на полную мощность первый энергоблок БелАЭС

© Sputnik / Konstantin Chalabov
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210113/33228795/v-belorussii-vyveli-na-polnuyu-moschnost-pervyy-energoblok-belaes.html

Во вторник первый энергоблок Белорусской АЭС был выведен на стопроцентную мощность. После завершения испытаний спецкомиссия должна принять его в промышленную эксплуатацию.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. После выведения первого энергоблока крупнейшего российско-белорусского экономического проекта БелАЭС на проектную мощность статические и динамические испытания, которые начались на станции в конце 2020 года, продолжатся, пишет РИА Новости.

Планируется, что после успешного завершения испытаний в течение 15 суток будет проводиться комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. По завершении испытаний комиссия примет его в промышленную эксплуатацию.

Сообщается, что тепловая мощность блока составляет 3200 мегаватт, электрическая — 1170 мегаватт. Второй блок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в мае 2022 года.

Для строительства БелАЭС выбрали российский проект с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+: он отвечает самым высоким международным требованиям надежности и безопасности.

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Против строительства станции выступает Литва: практически с момента принятия Минском решения о начале строительства Вильнюс критиковал будущую БелАЭС и настаивал на запрете импорта белорусской электроэнергии в Евросоюз.

Литва также направила в МИД Белоруссии ноту протеста, утверждая, что запуск АЭС является поспешным.

При этом проект атомной станции прошел все проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили ее безопасность.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 мощностью 2,4 тысячи мегаватт расположилась в городе Островец Гродненской области. Генподрядчиком строительства выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом).

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