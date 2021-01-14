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Евразийская пенсия – но только для мигрантов государств ЕАЭС

© Sputnik / Maxim Bogovid
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210114/33240840/evraziyskaya-pensiya-no-tolko-dlya-migrantov-gosudarstv-eaes.html

Во вторник, 12 января 2021 года, в силу вступило соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik, Никита Чикунов. Соглашение будет действовать на территории всех государств Евразийского экономического союза. Молдова находится в статусе наблюдателя в ЕАЭС, и соглашение на мигрантов из РМ пока не распространяется.

Пенсионер. Архивное фото
© CC0 / Pixabay / beejees
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Как будет учитываться стаж работы

Будет засчитываться трудовой стаж, заработанный только после 12 января 2021 года.

Если человеку не хватит трудового стажа для выхода на пенсию в одной из стран, то будут учтены и периоды официальной работы в других государствах ЕАЭС.

Кто может получать пенсию

Чтобы получить пенсию, мигрант должен легально проработать в стране как минимум 12 месяцев с момента вступления в силу соглашения о пенсионном обеспечении и достигнуть установленного пенсионного возраста.

Кроме этого, он должен делать своевременные выплаты в пенсионный или социальный фонд этой страны.

Как будет оформляться пенсия

Для оформления пенсии мигранту нужно обратиться с заявлением в пенсионный или социальный фонд страны, в которой он работает. Если все документы будут в порядке, получать выплаты он сможет в том же государстве, не возвращаясь на родину.

Из чего состоит пенсия

Пенсия ЕАЭС состоит из двух частей: базовой и экспортированной. Первая выплачивается тем государством, где человек проживает. Экспортированная – состоит из выплат, которые переводятся другими странами Евразийского экономического союза за конкретный период работы.

Посетитель пришел за пенсией.
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Например, гражданин Кыргызстана, который после вступления соглашения в силу проработает 5 лет в России, 4 года в Армении, 3 года в Беларуси, 1 год в Казахстане, а затем вернется на родину, станет получать выплаты сразу от четырех стран, но базовая часть будет выплачиваться государством проживания – Кыргызстаном.

Только при условии проживания на территории страны будет выплачиваться:

В Армении – базовая пенсия (18 тыс. драмов) и надбавки к ней.

В Беларуси – пенсия, начисляемая с учетом стажа работы, также надбавки, доплаты и повышения.

В Кыргызстане – базовая пенсия (1,5 тыс. сомов) и дополнительные выплаты.

В РФ – фиксированная выплата к страховой пенсии (6044 рубля), повышения и доплаты к ней.

Изменится ли пенсия после переезда в другую страну

После переезда из одной страны в другую размер пенсии будет пересмотрен. Человек лишится базовой части пенсии той страны, из которой он уехал, но по-прежнему будет получать выплаты за стаж работы.

Кто не получит пенсии ЕАЭС

Пенсии не смогут получить сотрудники силовых структур, военнослужащие и члены их семей, а также государственные служащие.

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