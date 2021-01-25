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Табличка Всемирного экономического форума в Давосе, архивное фото

В Давосе стартовал виртуальный Всемирный экономический форум

© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210125/33367058/v-davose-startoval-virtualnyy-vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum.html

Впервые за полвека из-за пандемии коронавирусной инфекции ежегодная экономическая сессия пройдет на удаленке.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Виртуальная конференция Всемирного экономического форума (ВЭФ) состоится 25-29 января, ее участники планируют обсудить трансформацию отраслей, развитие технологий, глобальное сотрудничество и изменение климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом, передает РИА Новости.

Лозанна, Швейцария
© CC0 / Pixabay / cricrimo
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В форуме от России 26 января примет участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, обсуждения коснутся повышения устойчивости в мире после COVID-19. На 28 января намечено выступление главы Сбербанка Германа Грефа, он примет участие в сессии по искусственному интеллекту. На одной из первых сессий ВЭФ выступит глава ВТБ Андрей Костин.  

Впервые с 2009 года на форуме планирует выступить президент России Владимир Путин. Об этом ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Дата выступления еще неизвестна, в программе оно пока не указано.

В Давосе также ожидается выступление других глав государств: канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин, премьера-министра Италии Джузеппе Конте, премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху, премьера Индии Нарендры Моди.

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