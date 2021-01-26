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Международный валютный фонд.

ВВП России будет расти быстрее: МВФ улучшил прогноз

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210126/33385134/gdp-russia-budet-rasti-bystree-imf-uluchshil-prognoz.html

Экономика страны после спада по итогам первых трех кварталов 2020 "коронавирусного" года приобретает все более явную восходящую динамику.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3%, говорится в докладе фонда.

В октябре фонд прогнозировал рост российской экономики в 2021 году на 2,8% на фоне коронавируса.

В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ на 3,9% против октябрьского прогноза роста в 2,3%.

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В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,6%.

"Одобрение вакцин и начало иммунизации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии", – отмечается в докладе.

МВФ также добавляет, что, несмотря на увеличение числа жертв пандемии, экономическая активность адаптируется с течением времени.

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