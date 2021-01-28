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Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ

Путин: власти поддерживают иностранных инвесторов

© Sputnik / Михаил Климентьев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210128/33412777/putin-vlasti-podderzhivayut-inostrannykh-investorov.html

Президент России провел в четверг совещание с правительством страны, обсудив с министрами ряд важных вопросов.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В ходе совещания с кабинетом министров российский лидер Владимир Путин особо подчеркнул, что правила работы для бизнеса в стране должны быть понятными и прозрачными и что власти поддерживают иностранных инвесторов, передает РИА Новости.

Президент также рассказал о диалоге с представителями бизнеса в рамках Давосского форума днем ранее.

Сессия онлайн-форума Давосская повестка дня 2021
© CC BY 4.0 / Администрация Президента России
Путин на форуме в Давосе: о Европе, политике, экономике и вакцине

"Все прекрасно понимают то, чем мы занимаемся. Собственно говоря, это в интересах нашей национальной экономики. Мы добиваемся повышения уровня локализации от тех инвесторов, которые приходят на наш рынок. Мы их поддерживаем, допускаем до госзакупок даже, поддерживаем их финансово. Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны", - сказал Путин.

Он подчеркнул: в европейских странах ничего подобного власти не делают для поддержки иностранных инвесторов. Однако, по словам российского лидера, все правила для работающего в стране бизнеса должны быть понятны.

"Я понимаю, что единообразного подхода здесь быть не может, тем не менее, все эти правила должны быть, как минимум, прозрачными и понятными всем партнерам, с которыми мы работаем. Это чрезвычайно важно", - заявил Путин.

Совещание главы российского государства с членами правительства прошло в режиме видеоконференции.

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