Шредер: "Северный поток - 2" обеспечит энергоснабжение следующего поколения

Герхард Шредер заявил, что если достройку "Северного потока - 2" остановить, то с точки зрения энергетической политики будет срублен сук, на котором сидят.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил в интервью изданию Rheinische Post, что "Северный поток - 2" призван обеспечить энергоснабжение следующего поколения, а связанные с трубопроводом нападки на Россию не совпадают с мнением большинства жителей Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению экс-канцлера, сжиженный газ, который хотят поставлять в Германию Соединенные Штаты, "наносит вред окружающей среде, он также дороже и менее удобен в использовании", нежели трубопроводный газ.

"Если мы остановим достройку, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", - предупредил Шредер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что высказываемая в прессе критика трубопровода не отражает мнения большинства немцев. "Большинство респондентов опросов говорят, что трубопровод должен быть достроен. Существует разница между тем, что порой пишут в печатных СМИ, и тем, чего на самом деле хочет народ", - сказал экс-канцлер ФРГ, добавив, что "нападки на Россию" не являются мнением большинства жителей ФРГ.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и в водах Германии - около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока - 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".

© РИА Новости, Инфографика "Северный поток-2"

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