FAO сообщает о росте мировых цен на продовольствие

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Общий индекс цен на продовольственные товары в январе вырос в годовом выражении на 4,7 пункта, или на 4,3%, до 113,3 пункта, индикатор растет уже восьмой месяц подряд и достиг максимума с июля 2014 года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), передает РИА Новости.
FAO фиксирует рост стоимости всех категорий товаров. Отмечается, что наиболее существенным он был на сахар, зерновые и растительные масла. Так, индекс цен на сахар поднялся на 7 пунктов (8,1%), до 94,2 пункта, до рекорда с мая 2017 года. Рост цен объясняется ожиданиями снижения предложения на основе видов на урожай в ЕС, РФ и Таиланде и из-за засушливой погоды в Южной Америке, а также недавним удорожанием нефти и укреплением бразильского реала к доллару. Бразилия – крупнейший в мире экспортер сахара.
Индекс цен на зерновые в январе поднялся на 8,3 пункта в месячном выражении, или на 7,1%, до 124,2 пункта. Отмечается резкий рост мировых цен на кукурузу из-за общего снижения предложения, а также в связи с засушливой погодой в Южной Америке. Как указывает FAO, подорожала и пшеница, в том числе из-за "ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое".
Самый высокий уровень с мая 2012 года зафиксировал также индекс цен на растительные масла: к декабрю он поднялся на 7,7 пункта (5,8%) и составил 138,8 пункта. Индекс растет восьмой месяц подряд при удорожании пальмового, соевого и подсолнечного масел, говорится в релизе. Пальмовое масло подорожало из-за низких объемов производства в Индонезии и Малайзии, а длительные забастовки в Аргентине и сокращение экспортного предложения подтолкнули вверх цены на соевое масло. Подсолнечное масло дорожает вследствие невысокого урожая, также отмечает FAO.
Индекс цен FAO на мясо составил 96 пунктов (рост на 0,9 пункта, или на 1%), показатель растет четвертый месяц подряд. Организация отмечает рост цен на все виды мяса, сильнее всего – на мясо птицы, особенно в Бразилии, при активном спросе и ограничении экспорта из стран Европы.
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