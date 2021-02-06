На Западной Украине люди протестуют против "тарифного геноцида"

С первого января на соседней Украине резко выросли цены на тепло и электроэнергию, в разных регионах страны жители выходят на улицы, чтобы выразить свое не согласие с тарифной политикой государства.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Огромные пробки образовались на одной из автомобильных трасс национального значения на Западной Украине, после того как ее перекрыли более сотни жителей села Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области. Люди вышли на протест против "тарифного геноцида".

Протестующие непрерывно двигались в обе стороны вдоль пешеходного перехода на трассе. В руках они несли плакаты с надписями "Хватит терпеть тарифный беспредел", "Локдаун тарифам", "Вставай, Украина! Один не отстоит права десятерых!".

"Нас беспокоит, что власть до сих пор нас не услышала. Мы вышли на улицы, чтобы отменили тариф на доставку газа, а также снизили тариф на потребление газа", – рассказал один и местных жителей.

Протестующие утверждают, что пытаются достучаться до местной власти, чтобы "газовую трубу, которая находится в собственности олигархов, передали в собственность громады".

Напомним, с 1 января на Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе нынешнего года цена на газ как товар достигала в стране почти 11 гривен (6,94 лея) за кубический метр, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С началом нового года акции протеста против повышения коммунальных тарифов прошли уже в целом ряде регионов Украины.

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