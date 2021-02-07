Не промахнуться с деньгами: эксперт назвал худшие для покупки валюты

Какие валюты будут ослабевать, а какие нужно держать в поле зрения как потенциально возможные для инвестиций - мнение аналитика.

КИШИНЕВ, 7 фев – Sputnik. Ослабление позиций ждет евро, доллар, японскую иену и швейцарский франк. Такое мнение высказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, говоря о худших валютах для покупки в 2021 году.

"Известия" отмечают, что в зоне риска оказалась даже японская и швейцарская национальные валюты, которые традиционно считаются "убежищами".

"Сейчас указанные валюты растут, но когда экономика начнет восстанавливаться, то средства из японской иены и швейцарского франка могут начать переходить в более рисковые активы", - пишет издание.

На некоторое время "просесть" может и фунт стерлингов, отмечает эксперт. По его мнению, экономика еврозоны сильнее пострадала от пандемии коронавируса, так что европейская валюта тоже попала в кандидаты на ослабление.

А вот хорошие шансы на укрепление, отмечает Коган, есть у китайского юаня и российского рубля.

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"Текущий курс отражает высокие санкционные риски, если они не воплотятся, то на фоне высоких цен на нефть и восстановления экономики рубль может лидировать среди прочих валют emerging markets в этом году", — заключил аналитик.

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