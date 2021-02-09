Сделаем все для свободного передвижения капитала и услуг в ЕАЭС - Мишустин

Ранее главы государств Евразийского экономического союза утвердили Стратегию его развития, глава правительства РФ рассказал о шагах в экономической сфере.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Россия продолжит делать все, чтобы на пространстве ЕАЭС обеспечить свободное передвижение капитала, услуг и рабочей силы. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Ранее глава российского правительства принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

"Евразийский союз активно развивается, этому не может помешать ни сложная эпидемиологическая ситуация, ни изменение внешней конъюнктуры. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить на пространстве союза свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, весной на заседании межправсовета ЕАЭС будут обсуждать вопросы обеспечения комфортной жизни, учебы, работы и решения бизнеса.

Мишустин напомнил, что ранее главы государств ЕАЭС утвердили Стратегию развития Союза.

"Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы оперативно согласовать план по реализации стратегии и приступить к его выполнению", - отметил он.

Заседание Евразийского межправительственного совета состоялось 5 декабря в Алма-Ате. В нем в формате видеообращения принял участие и врио премьер-министра Республики Молдова Аурелиу Чокой. Он говорил о последствиях пандемии для экономики, а также заинтересованности республики в дальнейшем развитии и укреплении торгово-экономических связей со странами объединения.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок – со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Республика Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран-членов приняли единогласно. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой от 3 апреля 2017 года учреждена рабочая группа.

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