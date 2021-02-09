Сделаем все для свободного передвижения капитала и услуг в ЕАЭС - Мишустин

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Россия продолжит делать все, чтобы на пространстве ЕАЭС обеспечить свободное передвижение капитала, услуг и рабочей силы. Об этом во вторник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Ранее глава российского правительства принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
"Евразийский союз активно развивается, этому не может помешать ни сложная эпидемиологическая ситуация, ни изменение внешней конъюнктуры. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить на пространстве союза свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Мишустин напомнил, что ранее главы государств ЕАЭС утвердили Стратегию развития Союза.
"Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы оперативно согласовать план по реализации стратегии и приступить к его выполнению", - отметил он.
Заседание Евразийского межправительственного совета состоялось 5 декабря в Алма-Ате. В нем в формате видеообращения принял участие и врио премьер-министра Республики Молдова Аурелиу Чокой. Он говорил о последствиях пандемии для экономики, а также заинтересованности республики в дальнейшем развитии и укреплении торгово-экономических связей со странами объединения.
Республика Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран-членов приняли единогласно. В рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Молдовой от 3 апреля 2017 года учреждена рабочая группа.
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