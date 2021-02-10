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Власти ФРГ опровергли слухи о "грязной сделке" с США по "Северному потоку — 2"

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Согласно источнику, последние научные данные показывают, что газ будет необходим Германии "примерно до 2040 года".

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце опровергла сообщения о миллиардной "сделке" с США по "Северному потоку - 2", отметив, что никакой "грязной сделки" нет.

Стальные трубы для строительства газопровода Северный поток-2, Германия
© AP Photo / Stefan Sauer / Dpa
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В сентябре прошлого года сообщалось, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал США сделку. Германия будто бы могла вложить миллиард евро в индустрию сжиженного газа США в обмен на уступку Вашингтона по проекту "Северный поток - 2", которая бы позволила закончить его и эксплуатировать без санкционного давления США. В Минфине тогда не комментировали сообщения СМИ с этой информацией, ссылаясь в том числе на секретность переговоров. Очередной виток дискуссии вокруг этой истории спровоцировала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, которая активно выступает против проекта и накануне опубликовала документ, который якобы направил Минфин ФРГ в США с соответствующим предложением.

"Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет. Я решительно это отвергаю, нет никакой грязной сделки", – заявила Шульце, отвечая на утверждения депутата от фракции Союз 90/Зеленые о том, что такая сделка якобы существует.

В ответ на реплику другого депутата, что существование "сделки" подтверждает обнародованный Deutsche Umwelthilfe документ, министр заявила: "Письма, которые одно правительство направляет другому, согласовываются, разумеется, в правительстве, но нет сделки, которую вы описываете".

Шульце отвергла дальнейшую критику в адрес проекта, касающуюся обеспокоенности "зеленых" о его соответствии политике защиты климата. "Мы все едины в том, что мы хотим покончить с использованием угля и ядерной энергетики, мы спишем АЭС. Это значит, что для переходного периода нам нужен будет газ", – пояснила министр.

Северный поток-2
© Sputnik / Сергей Гунеев
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По ее словам, последние научные данные показывают, что газ будет необходим Германии "примерно до 2040 года". "Но на это время нам нужен газ и нужно много источников, чтобы мы могли предоставлять потребителям наиболее благоприятные условия. Я считаю это верным путем, и мы можем это обеспечить только использованием газа, а альтернативы – ядерная энергия из Франции или энергопоставки из Польши – не могут. Какой смысл останавливать согласованный проект, платить за это миллиарды, чтобы только не завершать трубопровод? Решающее значение имеет только то, сколько в конце концов мы будем использовать газа. Мы пытаемся снижать это (потребление газа), мы делаем это со всеми ископаемыми источниками, мы делаем это с углем, мы спишем АЭС, но нам нужен газ на переходный период. Если у вас есть альтернатива этому – давайте обсудим это. Исследования говорят, что нам нужен газ на переходный период", – добавила она.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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