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Светофор на №красном свете.

Дорого обошлось: Европа потеряла миллиарды из-за России

© Sputnik / Владимир Сергеев
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210215/33639970/dorogo-oboshlos-europe-poteryala-milliardy-iz-za-russia.html

Брюссель готовит новые санкции против Москвы, хотя за годы политического противостояния Евросоюз потерял от взаимных ограничений больше, чем Россия.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Экономический ущерб исчисляется десятками миллиардов евро. Как пострадала Европа и кто понес наибольшие потери — в материале обозревателя РИА Новости Натальи Дембинской.

Допустимые потери

Санкции как таковые — не цель Евросоюза, это лишь инструмент, эффективный в отношении России, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Глава евродипломатии Жозеп Боррель добавил, что после ареста Алексея Навального последует наказание за нарушение прав человека.

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Евросоюз ввел экономические санкции против России летом 2014-го из-за конфликта на Украине. Позже расширил их. Лидеры стран ЕС в марте 2015 года увязали эти меры с выполнением Минских соглашений. Москва указала, что Россия — не сторона внутриукраинского конфликта и не субъект Минских соглашений, а лишь посредник в процессе урегулирования. И приняла ответные ограничения.

Уже спустя год стало ясно, что Европа теряет больше. С марта 2014-го по март 2015 года Москва недосчиталась 55 миллиардов долларов, ЕС — 110 миллиардов. Особенно пострадала Германия, теряющая от двусторонних ограничений по 700 миллионов долларов в месяц.

В Европейском парламенте тогда утверждали, что cекторальные санкции "оказались болезненными и усугубили экономический спад (в России — ред.), вызванный обвалом цен на нефть". А их основное краткосрочное влияние "выразилось в ограничении доступа к западному кредитованию, притоку инвестиций" и невозможности возврата "к более высоким темпам экономического роста".

Однако в 2018-м в законодательном органе ЕС признали: санкции дают весьма ограниченный эффект.

"Несмотря на попытки Запада изолировать Москву, Россия играет все более заметную роль на мировой арене. Контрсанкции помогли сельскому хозяйству страны", — констатировали депутаты.

Дружественный огонь

В 2019-м итоги "санкционной пятилетки" проанализировали экономисты Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики. По их подсчетам, на Россию приходится чуть больше половины убытков от западных санкций — 2,2 миллиарда долларов в месяц. Остальные 45% на общую сумму 1,8 миллиарда делят между собой инициаторы ограничений. Эти данные опубликованы в исследовании "Дружественный огонь: влияние на торговлю санкций против России, а также ответных санкций".

Схему подсчета Крозе и Хинца описал влиятельный научный журнал Economic Policy. Базой послужили оценки того, как могла бы развиваться международная торговля без взаимных ограничений и при стабильной рыночной конъюнктуре.

Разница между потенциальными торговыми потоками по всем категориям товаров с тем, что на самом деле, и показала потери. Выяснилось, что суммарный ежемесячный ущерб — четыре миллиарда долларов. И больше всех теряет Германия — 38%, 667 миллионов долларов. Сильно пострадали и французские компании. Как отмечается в исследовании Крозе и Хинца, экспорт, перенаправленный в другие страны, все равно не компенсировал убытки.

© Sputnik / Natalia Seliverstova
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Недавно в Министерстве экономики и энергетики Германии констатировали: европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды из-за санкций против России, а замороженные активы и денежные средства российских граждан и компаний, попавших в черный список, — это порой несколько сотен евро.

В 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных замороженных активов и денежных средств порядка 485 тысяч евро, Ирландия — 24 тысячи, Италия — 94 тысячи, Нидерланды — 806 евро. Выделяется только Кипр — более трех миллионов евро.

В 2019-м этот же показатель в ФРГ — 337 тысяч евро, Ирландии — 77 тысяч, Италии — 148 тысяч, Нидерландах — 819 евро. В 2020-м в Германии — 341 тысяча евро, Нидерландах — 761 евро.

Всего с 2014-го Германия заморозила порядка 1,8 миллиона евро. А торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году был 67,7 миллиарда евро, в 2015-м — 51,5 миллиарда, в 2016 году — 48 миллиардов.

В Берлине не раз указывали, что Германия сильнее всех страдает от санкционной войны.

Летом прошлого года депутат бундестага Маркус Фронмайер приводил данные, близкие к результатам Крозе и Хинца: 618 миллионов евро в месяц (7,4 миллиарда в год, 40% всех убытков ЕС).

Главные пострадавшие

Санкционную войну между Брюсселем и Москвой также подробно изучили экономисты Венского института международных экономических исследований (Wiener Institut fur Internationale Wirtschaftsvergleiche — WIIW).

Согласно недавним оценкам WIIW, сокращение экспорта в Россию обошлось Германии в 0,2% ВВП в 2014-2018 годах, Австрии — в 0,5%. К наиболее пострадавшим экономисты отнесли Чешскую Республику, Венгрию (каждая потеряла по 0,6% ВВП) и Словакию (минус один процент ВВП). Однако в абсолютных показателях самые большие убытки опять же у Германии — 14 миллиардов евро только за первые два года санкций.

Что касается секторов экономики, то тут в "антилидерах" текстильная промышленность, фармацевтика, электрическое, механическое и транспортное оборудование.

Авторы исследования также отмечают, что продукты питания (на импорт мяса, молока, рыбы, фруктов и овощей из ЕС Россия наложила эмбарго с августа 2014-го) "не играли важной роли в европейском экспорте" (за исключением стран Балтии, Финляндии, Германии, Нидерландов и Польши).

Фасад штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Francisco Seco
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"В России наблюдался лишь всплеск продовольственной инфляции, но одновременное импортозамещение способствовало возрождению сельского хозяйства, что стало одним из явных успехов экономики", — признали в WIIW.

Доля экспорта ЕС в Россию сократилась вдвое. Но при этом зависимость от российских нефти и газа, особенно с учетом роста спроса на энергоносители и скорого завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", усилилась.

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