"Точка поставлена": почему Берлин отказался обсуждать "Севпоток-2" с США

В бундестаге заявили, что Германия не будет обсуждать с США идею "механизма остановки" "Северного потока-2".

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст ("Левые") выступил против обсуждения "механизма остановки" "Северного потока-2" с Соединенными Штатами.

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Как заявил Эрнст в интервью РИА Новости, он приветствует то, что при президенте Джо Байдене США стали проявлять "большую готовность разговаривать".

"Однако остановка "Северного потока-2" не подлежит обсуждению, равно как и механизм остановки, который свяжет поставки газа в ЕС с обеспечением Украины", ‒ сказал депутат.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что от американской администрации поступили новые предложения, связанные с возможным снятием санкций с проекта. Речь идет, в частности, о внедрении "механизма остановки" транзита газа в случае "нарушения" Россией прав человека. США также предлагают дать Украине гарантии сохранения газового транзита через ее территорию.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в эфире радио Sputnik отметил, что глава комитета бундестага высказал мнение большинства депутатов.

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"Противники ‒ это "Союз 90/Зеленые", они были и остаются противниками проекта, но по другим причинам, нежели США. Кроме "Зеленых" большой оппозиции проекту в бундестаге нет… Позиция Германии ‒ это многовекторность в энергетической безопасности, а эти вопросы определяют не США, а ЕС и Германия. Это четкая позиция, и обсуждать здесь с США нечего", ‒ сказал Владислав Белов.

Эксперт напомнил, что этой позиции Берлин придерживается с самого начала попыток США вмешиваться в вопросы энергобезопасности Европы.

"Летом 2017 года было обращение тогдашних министра иностранных дел Габриэля и федерального канцлера Австрии. В нем было четко сказано: энергетическая безопасность ‒ внутреннее дело Евросоюза, не надо вмешиваться. Все, точка поставлена", ‒ сказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН.

В совместном заявлении 15 июня 2017 года прежний глава МИД Германии Зигмар Габриэль и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн заявили, что энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Соединенных Штатов. "Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", ‒ говорится в их совместном заявлении.

"Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против компаний, участвующих в проекте. Работы были возобновлены в декабре 2020-го: трубоукладчик "Фортуна" проложил 2,6 километра труб в водах Германии. По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода: 120 в датских водах и 28 в немецких.

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