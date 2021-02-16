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Холода в Техасе: цена на бензин ползет вверх

© Flickr / Senado Federal
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210216/33663020/Kholoda-v-Tekhase-tsena-na-benzin-polzet-vverkh.html

Снег и ледяной дождь, которые обрушились на на южную часть США, повлекли за собой серьезные экономические последствия.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Примерно на 10 центов за галлон (около 3,8 литра) может вырасти стоимость бензина в США в течение следующих дней из-за аномальных холодов в Техасе, сообщает телеканал CNBC.

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"Ожидается, что "зимний шторм" в Техасе приведет к росту цен на бензин в США, примерно на 10 центов за галлон в течение следующих нескольких дней", - цитирует сообщение РИА Новости.

Руководитель отдела энергетического анализа Службы информации о ценах на нефть Том Клоза (Tom Kloza), чьи слова приводит телеканал, сообщил, что около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей в США отключены из-за аномальных холодов. При этом, по его словам, нефтеперерабатывающая отрасль до холодов и без того работала только на 80%, от своей общей мощности в 18 миллионов баррелей.

В тоже время, Клоза считает, что бензина в США достаточно, поэтому перебои будут иметь временное влияние на цены.

Также сообщается, что крупнейшие автопроизводители, включая General Motors, Ford Motor и Toyota Motor, приостановили производство в США из-за экстремальных погодных условий.

По данным агентства Блумберг, завод General Motors в Арлингтоне в Техасе не работает в штатном режиме уже второй день. Компания также отменила две рабочие смены на заводах в Теннесси и Индиане и одну - в Кентукки. Решение о дальнейшей работе заводов будет принято позже.

​Компания Ford из-за непогоды остановила работу на своих заводах в Мичигане, Миссури, Огайо. Заводы в Чикаго и Мичигане не работали во вторник утром по местному времени, однако, по данным агентства, должны были возобновить деятельность во второй половине дня.

​Компания Toyota из-за погодных условий была вынуждена остановить работу в первую смену на заводах в Индиане, Кентукки, Миссисипи, Техасе и в западной Виргинии.

​Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности в штате Техас, приостановить работу. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil. А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре.

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