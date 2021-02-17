Новая волна: предсказан пятый нефтяной суперцикл

В 2020-м нефтяная отрасль пережила несколько волн падения, однако, как заявили в начале февраля экономисты, на рынке сырьевых товаров уже начался новый устойчивый рост.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Пока все гадают, как быстро восстановится спрос на нефть, рухнувший из-за пандемии, и на сколько способны подняться котировки, эксперты одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase заявили: на сырьевых рынках уже начался суперцикл роста – пятый за последние сто лет. Что это значит для мировой экономики, разбиралась обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.

Хрупкое восстановление

В 2020-м нефтяная отрасль пережила несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых – перепроизводство сырья при резком сокращении спроса, а также пандемия и локдаун. В марте нефть подешевела более чем в два раза.

Однако в конце осени рынок получил мощный импульс – новости об успешных испытаниях западных вакцин, исход президентских выборов в США. Джо Байден – сторонник зеленых технологий и, в отличие от Дональда Трампа, не собирается поддерживать американских нефтяников. Уже к январю котировки достигли максимума за восемь месяцев. Рост продолжился на фоне очередных решений ОПЕК+ по ограничению добычи. В результате сейчас нефть покупают по 63 доллара за баррель.

Такая динамика явно указывает на то, что отрасль восстанавливается и условия для дальнейшего подъема складываются – в первую очередь за счет оживления спроса в азиатских странах, где не спешат переходить на зеленую энергетику.

А ведь еще месяц назад прогнозы были сдержанными – из-за нестабильной ситуации. Так, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что ждет положительных сдвигов лишь при условии быстрой вакцинации. Но и в этом случае, подчеркивали аналитики, улучшения будут умеренными.

Пятый круг

Однако, как заявили в начале февраля экономисты крупного инвестбанка JP Morgan Chase, на рынке сырьевых товаров уже начался новый суперцикл роста. Указывают на следующие признаки: скачок цен на сельскохозяйственную продукцию, металлы и то, что нефть – выше 50 долларов за баррель.

За последние сто лет на товарно-сырьевом рынке было четыре суперцикла. Последний стартовал в 1996-м, его пик после 12 лет роста пришелся на 2008-й.

Помог экономический подъем Китая – главного потребителя углеводородов в мире. А нынешний обусловлен постпандемическим восстановлением, "сверхмягкой" денежно-кредитной и бюджетной политикой (сверхнизкие ставки, бюджетные стимулы центробанков разных стран), слабым долларом, ускорением инфляции и агрессивной экологической политикой.

В то же время ситуация схожа с серединой нулевых: котировки на сырьевых рынках – на многолетних максимумах. К примеру, после того как Китай по-крупному закупился кукурузой и соей, цены на эти сельхозкультуры в США бьют рекорды. А сокращение глобальных запасов вызывает опасения дефицита.

Платина и медь тоже на пике. Как отмечает Джон Карузо, старший управляющий активами RJO Futures, спрос на платину опережает предложение, запасы меди приблизились к десятилетнему минимуму на Лондонской бирже металлов и Comex.

Нефть демонстрирует "уверенный выход из глубин пандемии, поскольку глобальный переизбыток предложения сокращается", – отмечает Bloomberg.

Еще один существенный фактор, по мнению JP Morgan, – борьба с изменением климата, способная ограничить добычу нефти и повысить спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии, а также производства аккумуляторов и электромобилей.

Устойчивый тренд

Долгосрочный бум на рынке сырья более чем вероятен, поскольку Уолл-Стрит делает ставку на быстрое восстановление экономики после пандемии и хеджирует инфляцию.

Роста цен на товарном рынке ждут не только в JP Morgan Chase, но и в таких финансовых гигантах, как Goldman Sachs Group, Bank of America, Ospraie Management. Аргументы те же – масштабные стимулирующие программы для поддержки экономики и массовая вакцинация.

В частности, в Goldman Sachs для нефти Brent в четвертом квартале предсказывают 65 долларов за баррель. При этом зимой потребление сократится на три миллиона баррелей в сутки, что лишь частично компенсирует спрос на отопление и закупки Китая.

"Но зимние проблемы – только небольшое препятствие на пути к нормализации, как и вторая волна коронавируса", – уверяют аналитики.

Bank of America (BofA) говорит о 60 долларах к концу полугодия. Спрос на топливо, обеспечивающий более половины мирового потребления нефти, создаст дефицит в 1,6 миллиона баррелей в сутки, полагают в BofA.

ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) также прогнозируют, что во второй половине года спрос будет расти быстрее добычи и это "сократит запасы" избыточной нефти, скопившейся с начала пандемии.

В Citigroup к концу года обещают 70 долларов за Brent и 68 за WTI. Сокращение добычи производителями во главе с Саудовской Аравией помогает расчистить рекордные запасы, а спрос выглядит лучше, чем ожидали.

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