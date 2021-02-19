Глава ЕК призвала США вместе создавать правила для цифровой экономики

Еврокомиссия намерена установить также новые правила отслеживания компаний на интернет-рынке, чтобы лучше вычислять предлагающих незаконные товары или услуги.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Совместно создать свод правил для мировой цифровой экономики призвала Соединенные Штаты Америки глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

"Сегодня я хочу призвать наших американских друзей присоединиться к нашим инициативам. Вместе мы могли бы создать свод правил для цифровой экономики, который мог бы использоваться во всем мире", - сказала фон дер Ляйен, выступая в пятницу на онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Еврокомиссия предложила законопроект о цифровых услугах. Он в том числе предусматривает новые процедуры для более быстрого удаления незаконного контента, а также товаров и услуг в интернете. Предлагается ввести и новые меры в области прозрачности интернет-рекламы и механизмов, применяемых платформами для предложения пользователем того или иного контакта.

Кроме того, ЕК хочет установить и новые правила отслеживания компаний на интернет-рынке. Мера призвана упростить поиск тех, что предлагают нелегальные товары или услуги.

Мюнхенская конференция по безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка, "мюнхенский Давос".

В 2021 году мероприятие в связи с пандемией коронавируса проходит в режиме видеоконференции. Среди выступающих - президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший госсекретарь США Джон Керри.

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