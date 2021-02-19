Глава ЕК призвала США вместе создавать правила для цифровой экономики

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Совместно создать свод правил для мировой цифровой экономики призвала Соединенные Штаты Америки глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.
"Сегодня я хочу призвать наших американских друзей присоединиться к нашим инициативам. Вместе мы могли бы создать свод правил для цифровой экономики, который мог бы использоваться во всем мире", - сказала фон дер Ляйен, выступая в пятницу на онлайн-мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.
Кроме того, ЕК хочет установить и новые правила отслеживания компаний на интернет-рынке. Мера призвана упростить поиск тех, что предлагают нелегальные товары или услуги.
Мюнхенская конференция по безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка, "мюнхенский Давос".
В 2021 году мероприятие в связи с пандемией коронавируса проходит в режиме видеоконференции. Среди выступающих - президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший госсекретарь США Джон Керри.
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