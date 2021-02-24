МИД предложил ослабить зависимость России от "ядовитого" доллара

За минувшие годы меры экономического характера со стороны Соединенных Штатов затронули российские банки, госкорпорации, высших должностных лиц и бизнесменов.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. О необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию России от финансовой системы США, в разговоре с агентством Bloomberg заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

"Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", — подчеркнул он. © AP Photo / Evan Vucci "Америка вернулась": Байден - о том, как США готовы защищать Европу

Перечислять конкретные меры, необходимые для противодействия доллару, Рябков не стал, напомнив, что МИД не отвечает за экономическую политику.

Как отметил дипломат, подобные меры в первую очередь связаны с намерениями администрации нового президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции. Он напомнил: за последние несколько лет экономические меры со стороны США коснулись российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Как предположил замглавы внешнеполитического ведомства, в нынешней ситуации Вашингтон лишь усилит санкционную политику.

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Помимо прочего, Рябков указал на усиление взаимной неприязни между Москвой и Вашингтоном. Дипломат предположил, что сейчас отношения двух стран, вероятно, накалены сильнее, чем во времена существования СССР.

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