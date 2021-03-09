Россия установила рекорд по поставкам продовольствия в другие страны

По итогам 2020 года Россия обновила собственный рекорд по поставкам продуктов питания в зарубежные страны.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Минувший год стал рекордным для России как экспортера продовольствия в мире. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза РФ.

По информации центра, в прошлом году за рубеж поставили 79 миллионов тонн сельскохозяйственных товаров на общую сумму 30,7 миллиарда долларов, а это на 20% больше, чем в 2019-м.

"Таким образом, агроэкспорт достиг рекордной величины, побив максимум 2018 года, по итогам которого показатель составлял 25,8 млрд долларов", – говорится в сообщении на сайте "Агроэкспорта"

В ведомстве также уточнили, что российское продовольствие закупили 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13% всех поставок. За ним следует Турция с десятью процентами закупок, на третьем месте — Казахстан почти с семью процентами.

Опираясь на предоставленные данные, можно сказать, что Россия впервые за постсоветскую историю заработала на продаже продукции АПК за границу больше, чем потратила на импорт, пишет РИА Новости.

В Минсельхозе объяснили рекордные показатели хорошими темпами развития отрасли в целом, а также стремлением многих стран нарастить запасы на фоне пандемии.

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