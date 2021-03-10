Старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую" дали Путин и Эрдоган

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Стройка находится в провинции Мерсин, передает РИА Новости.

"Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. <...> Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", — отметил президент России Владимир Путин.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что четвертый, последний блок начнут строить в 2022 году. Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй — в июне 2020-го. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.

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Президент Турции обратился в режиме видеоконференции к участникам церемонии закладки фундамента третьего энергоблока АЭС «Аккую»https://t.co/J7yVt4vV0M pic.twitter.com/wPhTEeEKxf — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) March 10, 2021

​АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Россию представляет госкорпорация "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году.

Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.

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