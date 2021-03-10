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Строительство АЭС «Аккую» в Турции

Старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую" дали Путин и Эрдоган

© Photo : Akkuyu nuclear A.Ş.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210310/33939118/Start-stroitelstvu-tretego-energobloka-AES-Akkuyu-dali-Putin-i-Erdogan.html

Президенты России и Турции приняли участие в церемонии закладки фундамента третьего энергоблока атомной электростанции.

КИШИНЕВ, 10 мар  – Sputnik. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Стройка находится в провинции Мерсин, передает РИА Новости.

"Я хотел бы выразить удовлетворение тем, что слаженные усилия российских и турецких специалистов — атомщиков, инженеров, рабочих — позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с согласованным графиком. <...> Последовательной реализации проекта "Аккую" не смогли помешать даже известные трудности, связанные с пандемией коронавируса", — отметил президент России Владимир Путин.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что четвертый, последний блок начнут строить в 2022 году. Работы над первой установкой начались в апреле 2018 года, над второй — в июне 2020-го. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.

​АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Россию представляет госкорпорация "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году.

Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate — "строй-владей-эксплуатируй". АЭС стоит порядка 20 миллиардов долларов. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать около 35 миллиардов кВт в час.

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