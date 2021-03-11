Володин заявил о последовательном уходе России от долларовой зависимости

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара. Об этом в беседе с журналистами заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.
"Например, в рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", — рассказал он.
Спикер нижней палаты также напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и китайский юань. При этом, подчеркнул Володин, доля долларов США и евро снизилась с 45% до 35%, доля фунта стерлингов осталась на уровне десяти процентов.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью РИА Новости, что американский доллар останется в обращении в России, но зависимость экономики от него надо снижать.
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Спикер Совфеда также напомнила, что российские золотовалютные резервы уже намного меньше зависят от доллара, но есть и другие ощутимые результаты: за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз.
Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью агентству Блумберг отмечал, что России необходимо сократить роль доллара в любых операциях, устранив "зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий".
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