Байден подписал "триллионный" план по спасению экономики США

Лидер Белого дома заверил, что среднестатистическая американская семья с двумя детьми получит в общей сложности 5,6 тысячи долларов.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Президент США Джо Байден подписал закон о мерах по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов, трансляция подписания велась на сайте Белого дома, пишет РИА Новости.

Ранее глава американской администрации заявлял, что выплаты по принятому закону получат более 85% американских домохозяйств. Выделенные средства, как отмечал Байден, позволят увеличить производство вакцины и активизировать вакцинацию населения: необходимое количество доз, по его словам, будет доступно уже к середине мая.

Президент США пообещал, что уже в марте 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. По словам Байдена, среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до 100 тысяч долларов в год получит в общей сложности 5,6 тысячи долларов.

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Законопроект также предполагает выделение мер на поддержку местных властей на различных уровнях, школ и бизнеса. Ранее документ с некоторыми поправками одобрил сенат, в частности, из него исключили положение об увеличении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2025 году.

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