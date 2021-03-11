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Вице-президент Джо Байден во время выступления в Вашингтоне

Байден подписал "триллионный" план по спасению экономики США

© AP Photo / Cliff Owen
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210311/33953159/Bayden-podpisal-trillionnyy-plan-po-spaseniyu-ekonomiki-usa.html

Лидер Белого дома заверил, что среднестатистическая американская семья с двумя детьми получит в общей сложности 5,6 тысячи долларов.

КИШИНЕВ, 11 мар  – Sputnik. Президент США Джо Байден подписал закон о мерах по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов, трансляция подписания велась на сайте Белого дома, пишет РИА Новости.

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Ранее глава американской администрации заявлял, что выплаты по принятому закону получат более 85% американских домохозяйств. Выделенные средства, как отмечал Байден, позволят увеличить производство вакцины и активизировать вакцинацию населения: необходимое количество доз, по его словам, будет доступно уже к середине мая.

Президент США пообещал, что уже в марте 85% американских домохозяйств получат прямые выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. По словам Байдена, среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до 100 тысяч долларов в год получит в общей сложности 5,6 тысячи долларов.

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Законопроект также предполагает выделение мер на поддержку местных властей на различных уровнях, школ и бизнеса. Ранее документ с некоторыми поправками одобрил сенат, в частности, из него исключили положение об увеличении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2025 году.

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