Европа впадает в "газовый кризис". Что это значит для стран СНГ

Цены на газ в Европейском союзе продолжают расти – с начала марта стоимость его увеличилась на 16%. Причин много: Норвегия и США сокращают поставки в Европу, ЕС повышает квоты на выбросы СО2, а уровень запасов газа в подземных хранилищах стремительно снижается.

В то же время Россия увеличивает объемы добычи и экспорта газа в западном направлении, а конкуренцию Москве на европейском газовом рынке навязывает Азербайджан.

Что сулит рост цен на сырье в Европе газовым странам - России и Азербайджану, а также странам-транзитерам - Беларуси и Молдове – читайте в материале корреспондента Sputnik Вадима Павлова.

Холода, борьба с выбросами и многое другое

Стоимость газа в Европейском союзе достигла максимального уровня за последний месяц – с 11 февраля. По состоянию на начало этой недели одна тысяча кубометров газа с доставкой (на крупнейшем спотовом хабе Европы – нидерландском TTF) стоит $229. За последнюю неделю газ в Европе подорожал на 11%, а с начала марта – на 16%.

Главный фактор, вызвавший рост цен на газ – это холодная зима и затянувшийся отопительный сезон, считает руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.

Из-за морозной зимы европейцам пришлось интенсивно расходовать запасы подземных газовых хранилищ, особенно когда пришел холодный фронт "Зверь с Востока – 2", подтверждает член Экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

"Опустошенные хранилища были подвержены пиковому спросу, – продолжает Мищенко. – Было накоплено достаточно много газа за предыдущие два сезона, которые были теплыми, сейчас хранилища в различных европейских странах в целом заполнены менее чем на 30%. До конца года спрос может быть на относительно устойчивом уровне даже после окончания отопительного сезона. Европейским компаниям необходимо будет закачивать газ в хранилища для подготовки к следующему отопительному сезону – спрос будет сохраняться".

Так, по данным европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, уровень запасов на 14 марта оценивается всего лишь в 32,56% от общего объема. Это значение почти на 5% ниже среднего уровня последних пяти лет. Запасы газа в Германии уменьшились до 27,27%, в Австрии — до 31,79%, Польше — 41,57%, Франции — до 18,72%.

"К этому добавился небывалый снежный шторм в Техасе с последующими аномальными морозами, что привело к остановке добыче газа на ряде месторождений в США и в целом к коллапсу энергосистемы на юго-западе страны, – рассказал Коптев. - Соответственно, заводы по сжижению были загружены не полностью, и поставки СПГ в Европу падали. На падение американского экспорта в европейском направлении также оказал влияние высокий спрос на СПГ в Азии, где цены были заметно выше".

Исполнительный директор "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора" Тамара Сафонова связывает рост цен с возросшим спросом на трубопроводный газ, который является более экологичным видом топлива и дает более низкий углеродный след относительно других традиционных видов (в частности, угля), используемых для электрогенерации.

"На прошлой неделе начали стремительно дорожать квоты на выбросы СО2, что подтолкнуло вверх стоимость генерации на угольных электростанциях, – соглашается Коптев. - Газ бьет месячные максимумы цен, поскольку становится более востребованным вариантом по сравнению с углем".

Котировки квот на выбросы углекислого газа регулярно ставят новые рекорды. В частности, в конце прошлого года квоты торговались на уровне выше 32 евро, что на 30% больше начала 2020 года.

Цена на квоты и стоимость газа связаны таким образом: чем дороже квота на выброс СО2, тем экологически чистая газовая генерация становится более конкурентоспособной по отношению к угольным электростанциям.

Еще одним фактором, подстегивающим цены на газ, являются новости о временном сокращении Норвегией поставок сырья в Европу с месторождений Aasta Hansteen и Gullfaks, считает заместитель гендиректора российского Института национальной энергетики Александр Фролов. Причины снижения экспорта газа в Европу Норвегия не раскрывает.

Другая причина увеличения стоимости газа в Европе кроется в общемировом росте цен на нефть, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

"Рост объясняется тем, что цена на газ подтягивается за стоимостью нефти с "лагом" примерно в шесть месяцев. Нефть стала дорожать со второй половины прошлого года, поэтому сейчас цены на газ подросли", – отмечает Митрахович.

"Как правило, у "Газпрома" в портфеле контрактов несколько механизмов ценообразования, – поясняет Мищенко. - Есть традиционный нефтеиндексный портфель, где цены привязаны к стоимости корзины нефтепродуктов, то есть напрямую зависят от состояния рынка нефти".

В портфеле "Газпрома" на 2021 год, по его словам, заложена цена $170 за одну тысячу кубометров. "Через какое-то время цена на газ еще вырастет, – считает Мищенко. - На нефтяном рынке мы видим устойчивый рост, цены на маркерные сорта достигли уровня $70 за баррель, что через 6-9 месяцев потянет за собой нефтеиндексную формулу в сторону увеличения. Это некий противорисковый для Газпрома механизм, который позволяет им балансировать и прогнозировать цену на достаточно длительный срок с точки зрения рыночной волатильности – на год, на полгода, на девять месяцев. Соответственно, рост цен на нефть в течение года будет влиять на стоимость газа на европейских рынках со стороны России".

Беларусь "в плюсе", Молдова "в минусе"

От роста цен на газ выигрывает не только Россия, но и страны-транзитеры, уверен Митрахович.

"Контракты непубличные, точных формул расчетов и индексаций мы не знаем, однако очевидно, что схема такая: чем выше стоимость газа, тем выше стоимость транзита. Взять в пример Беларусь – транзитом газа через территорию республики занимается "Газпром трансгаз Беларусь". Пусть компания и принадлежит "Газпрому", но она является экономическим агентом именно в Беларуси. Предприятие платит налоги в белорусский бюджет, дает заказы местным предприятиям, например, на техническую помощь, и прочее… Поэтому Беларусь однозначно выигрывает от роста цен на газ", – рассказал Митрахович.

С этим соглашается и Мищенко. Как отметил эксперт, идущий через Беларусь газопровод Ямал-Европа в этот пиковый сезон был задействован полностью, и республика однозначно осталась "в плюсе" от транзитных платежей.

Молдова же, по словам Митраховича также являющаяся страной-транзитером российского газа, вряд ли выиграла о роста цен на газ, и в ближайшее время вовсе может потерять весь транзит.

"После открытия "Турецкого потока" Молдова потеряла около 60 миллионов долларов США. В принципе, транзит через Молдову уже не является выгодным – в прошлом году открыли "Турецкий поток", скоро откроют "Северный поток-2" - думаю, молдавские доходы от транзита российского газа уже можно считать историей. Молдова вряд ли получит эти деньги снова, любой транзит через ее территорию прекратится в самое ближайшее время", – уверен эксперт.

Азербайджан – газовая страна

Абсолютно иным образом обстоит ситуация в Азербайджане – республика с конца прошлого года впервые начала продавать газ странам Европы, тем самым став конкурентом России по продаже газа странам Евросоюза.

Напомним, 31 декабря Минэнерго Азербайджана объявило о начале коммерческих поставок газа в Европу по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP), по которому газ из республики транспортируется через Грузию и Турцию до границы с Грецией. Там TANAP соединяется с Транcадриатическим трубопроводом (TAP), который проходит по территории Греции и Албании, и дальше, по дну Адриатического моря, достигает конечной точки - Италии.

Планируется, что Баку сможет ежегодно поставлять в Европу по данному маршруту более 10 миллиардов кубометров газа. Из этого объема порядка 8 миллиардов кубометров будет получать Италия, по 1 миллиардов кубометров - Греция и Болгария. Остальной объем будет экспортироваться на соседние рынки.

"С началом поставок азербайджанского газа на европейский рынок по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель "Южного газового коридора". С началом поставок связано открытие новой страницы в развитии Азербайджана, как газовой страны", – сообщалось в заявлении ведомства.

По данным Минэнерго, Азербайджан намерен увеличить добычу газа с 38 миллиардов кубометров в 2020 году до 50 миллиардов кубометров по итогам 2023 года, что в дальнейшем приведет к росту экспорта топлива.

С поставками из России эти цифры сравнивать трудно - в прошлом году "Газпром" экспортировал в Европу более 177 миллиардов кубометров природного газа.

Цена останется высокой

"Есть все предпосылки для роста поставок российского газа в Европу, так как нет переизбытка предложения СПГ, суммарный спрос на газ в Евросоюзе растет, а собственная добыча снижается. Рост поставок со стороны "Газпрома" может составить 15-20 миллиардов кубометров по сравнению с уровнем 2020 года", – прогнозирует Фролов.

С этой позицией соглашается и Митрахович. "Скорее всего, экспортные поставки газа из России вырастут по сравнению с предыдущим годом, но зависит это от погоды в течение всего 2021 года. Другим фактором дальнейшего роста экспортных поставок является пандемия – необходимо, чтобы все ограничительные меры были сняты. Тогда Россия уже сможет вернуться к показателям, которые были два года назад", – отмечает эксперт.

Тамара Сафонова убеждена, что рост поставок российского газа на экспорт в текущем году во многом будет зависеть от спроса на энергоресурсы на мировом рынке, а также от сроков ввода в эксплуатацию газопроводной системы "Северный Поток-2" и фактической реализации Евросоюзом стратегии по сокращению выбросов СО2.

"С приходом лета ситуация, скорее всего, будет разворачиваться в обратную сторону, – отмечает Коптев. - Спрос не будет таким ажиотажным. США постепенно восстановит поставки СПГ на европейский рынок, что потянет цены на газ вниз".

Впрочем, по его словам, сейчас подземные хранилища газа в Европе заполнены в лучшем случае на треть, запасы надо будет восстанавливать. "Это не сиюминутный процесс. Так что "Газпром" имеет перспективу увеличить объемы продаж даже в условиях летнего периода", – считает эксперт.

"Рост цен на газ продолжится до того времени, пока не уйдут холода и не вернется приток СПГ в Европу, который ожидается к лету, – соглашается Митрахович. - Но я думаю, что даже после возобновления поставок более дешевых СПГ падение цен не будет таким масштабным, как было в 2020 году, когда на фоне заполненных хранилищ и относительно теплой погоды все страны массово закупали СПГ и цены были достаточно низкие. Думаю, в этом году цена будет держаться в районе 200 долларов США за одну тысячу кубометров, что достаточно неплохо".

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