"Экстремальные" санкции: США хотят взяться за российский госдолг

Вашингтон опять грозит Москве санкциями — теперь против суверенного госдолга. К американцам готовы присоединиться и англичане.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik, Наталья Дембинская. Запрет иностранным инвесторам покупать российские облигации — жесткое ограничение. Насколько это опасно для отечественной экономики — в материале РИА Новости.

Опять за старое

В начале марта стало известно, что США и Великобритания хотят в очередной раз усилить давление на Москву — в частности, лишить российский госдолг доступа к западным инвесторам.

Об этом за океаном рассуждали давно. Эксперты выделяли два возможных сценария: первый — запрет на все облигации федерального займа (ОФЗ), в том числе уже приобретенные, второй — лишь на покупку новых. Полное эмбарго, конечно, самый жесткий вариант, но он нанес бы серьезный ущерб американским и европейским финансовым компаниям.

В итоге Вашингтон предпочел компромисс и в августе 2019-го под предлогом "дела Скрипалей" запретил американским банкам участвовать в первичных размещениях российских госбумаг, а также кредитовать правительство России. Однако сделки на вторичном рынке это не затронуло.

Таким образом, возможность входа иностранцев на российский рынок сохранилась: они могут покупать долговые инструменты и акции отечественных эмитентов "на стороне".

Но победа кандидата Демократической партии на президентских выборах изменила ситуацию.

"Мы ожидаем серьезного ужесточения позиции в отношении России. В команде Байдена ненависть к Москве просто поразительная", — писала Financial Times. С другой стороны, как отмечали американские СМИ, у Вашингтона осталось не так много средств для того, чтобы нанести ощутимый урон экономике России. Одно из последних — полный запрет вкладываться в российский госдолг.

И вот Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает: "США и Великобритания готовят дополнительные антироссийские санкции". На этот раз в связи с "делом Навального". И речь идет об ограничениях вплоть до "экстремальных мер против суверенного долга страны".

"Если выяснится, что Россия опять нарушила международный запрет на применение химического оружия, президент Джо Байден рассмотрит вопрос об этих санкциях в сотрудничестве с Европой", — уточняет агентство.

Это не критично

О чем конкретно идет речь, пока неясно, но вторичный рынок ОФЗ вряд ли пострадает: это ударило бы в первую очередь по западным инвесторам — крупным держателям ценных бумаг, предупредили в Минэкономразвития. Для России же все возможные санкции не критичны.

Сейчас доля западных инвесторов в ОФЗ — 23%. Как подчеркнул глава Минэкономразвития Максим Решетников, изменение этого показателя не способно сильно осложнить финансовую ситуацию в стране.

"Санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание западных инвесторов… Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет", — уточнил представитель ведомства.

Главное негативное последствие — ослабление рубля: спрос нерезидентов и иностранцев на российскую валюту упадет. Однако эффект от выхода западных инвесторов из российского госдолга будет краткосрочным.

"Думаю, все ограничится проседанием рубля до 80 за доллар. Россия за последние несколько лет на фоне постоянно звучащей санкционной риторики подготовилась к противодействию таким шагам", — указывает Семен Теняев, глава группы компаний ВБЦ.

"Сейчас рубль дешевле на пять-семь процентов своих фундаментальных значений, то есть санкции уже заложены в цену российской валюты. Это не исключает панического выхода западного капитала и падения рубля и фондового рынка на пять процентов, однако с последующим восстановлением", — говорит Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Обходные пути

Аналитики также напоминают, что заинтересованные в ОФЗ западные инвесторы давно используют схему, позволяющую обойти возможные ограничения.

"Санкции действенны только для евробондов с расчетами в долларах и депозитарным учетом в Euroclear и Clearstream, потому что лишь в этом случае OFAC (Управление контроля за иностранными активами. — прим. ред.) Минфина США способно контролировать их выполнение. Запрет на ОФЗ бесполезен, потому что инвесторы, которых интересуют эти бумаги, приобретают не сами ОФЗ, а процентные и валютные свопы (обмены платежами или активами. — прим. ред.), привязанные к доходности ОФЗ и форвардным курсам "доллар-рубль", — объяснил РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев.

По его словам, если западным инвесторам запретят покупать ОФЗ напрямую, средства направят через посредников, в том числе российских.

Один из возможных механизмов противодействия санкциям — использование компаний с особым статусом, не раскрывающих конечных бенефициаров. Кроме того, нерезидентам ничто не мешает задействовать криптовалюты или иные цифровые активы.

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