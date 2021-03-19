Недопоставки деталей из-за пандемии привели к остановке автозавода

Распространение по миру коронавируса отрицательно влияет не только на систему здравоохранения, но и на отрасли экономики разных стран.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Автозавод Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, расположенный в городе Колине в центральной части Чехии, с 22 марта будет остановлен на 2 недели из-за недопоставок полупроводников. Об этом прессе в пятницу сообщил представитель предприятия Томаш Пароубек, пишет РИА Новости.

"Проблемы с недопоставками компонентов для производства автомобилей существуют с весны 2020 года. Тогда в апреле завод был остановлен из-за недопоставок изделий из Китая. Нынешние сложности вызваны проблемами в США, фирмы которых занимают 47% на мировом рынке полупроводников", - сказал Пароубек. © Sputnik "Утро на Sputnik'e": пандемия и стагнация молдавской экономики

Недостаток различных компонентов проявляется также в деятельности других автозаводов в Чехии, в частности, трех предприятий концерна Škoda Auto, однако их закрытие, по сообщению пресс-службы компании, не планируется.

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Производство автомобилей в Чехии сократилось по итогам января-февраля по сравнению с тем же периодом 2020 года на 13,6%, или 206 695 автомашин. Информацию прессе сообщил в четверг исполнительный директор Объединения автопромышленности республики Зденек Петцл. По его словам, это вызвано трудностями с поставками отдельных компонентов, пробуксовки возникли в связи со сложной ситуацией на рынке труда и заражением коронавирусом значительной части персонала на заводах-поставщиках. Другой причиной задержки стали связанные с вирусом ограничения в переправке изделий через межгосударственные границы.

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