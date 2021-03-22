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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: России нужно отходить от западных платежных систем и доллара

photo: Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Russia
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210322/34067565/lavrov-russia-nuzhno-otkhodit-ot-zapadnykh-platezhnykh-sistem-i-dollara.html

По мнению главы российского МИД, отказ от доллара может быть эффективным способом снизить санкционные риски.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что санкционные риски со стороны США могут быть снижены за счет перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Об этом глава российского МИД заявил в интервью СМИ Китая, куда он прибыл накануне с визитом.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", — отметил дипломат.

Лавров считает, что России и Китаю необходимо укреплять свою самостоятельность.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", — добавил министр.

Глава МИД пояснил, что жизнь заставляет оба государства выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров", пишет РИА Новости.

Знак евро. Архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Хватит это терпеть: Евросоюз отказывается от доллара

"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — продолжил российский министр.

В заключении он выразил уверенность, что исторический процесс "все равно возьмет свое".

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