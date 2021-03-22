Лавров: России нужно отходить от западных платежных систем и доллара

По мнению главы российского МИД, отказ от доллара может быть эффективным способом снизить санкционные риски.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что санкционные риски со стороны США могут быть снижены за счет перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Об этом глава российского МИД заявил в интервью СМИ Китая, куда он прибыл накануне с визитом.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", — отметил дипломат.

Лавров считает, что России и Китаю необходимо укреплять свою самостоятельность.

"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", — добавил министр.

Глава МИД пояснил, что жизнь заставляет оба государства выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров", пишет РИА Новости.

"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — продолжил российский министр.

В заключении он выразил уверенность, что исторический процесс "все равно возьмет свое".

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