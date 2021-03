Критический уровень: госдолг США превысил размер экономики

Госдолг США достиг 28 триллионов долларов — это больше ВВП страны. Можно ли столько занимать и чем это чревато — в материале корреспондента РИА Новости Натальи Дембинской.

Соединенные Штаты влезали в долги все больше со времен кризиса 2008 года. При Обаме долговые обязательства увеличились на девять триллионов, при Трампе - еще на семь. В 2018-м было уже 78% ВВП - уровень, который Всемирный банк называет опасным.

По прогнозам, госдолг должен был превысить размер экономики США через десять лет. Но это произошло гораздо раньше - из-за пандемии и огромных расходов на поддержку национального хозяйства. По независимым подсчетам, в прошлом году власти закачали в экономику почти девять триллионов долларов.