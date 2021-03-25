Миру грозят перебои с туалетной бумагой - Bloomberg

Агентство сообщает о том, что человечество ждет необычный дефицит - но ироничной такая информация кажется только на первый взгляд.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Причиной грозящих миру перебоев с туалетной бумагой является затянувшаяся пандемия коронавируса, сообщает Bloomberg.

Как утверждает агентство, которое цитирует РИА Новости, в основу кризиса ляжет рост спроса на морские перевозки и нехватка грузовых судов. Отмечается, что эта проблема уже обострилась для экспортеров товаров, перевозимых контейнерами. Теперь сложности могут возникнуть с другими видами упаковки — мешками, бочками, ящиками, пишет агентство.

Кроме того, Bloomberg напоминает, что глава бразильской компании Suzano SA, обеспечивающей около трети мировых поставок сырья для этого вида санитарных изделий, Вальтер Шалька ранее сообщил о возникшей проблеме с экспортом необходимой для производства туалетной бумаги древесной массы.

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Шалька объяснил тогда, что из-за обострения конкуренции у терминалов Suzano суда стали появляться реже, и ситуация может еще ухудшиться.

"Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском", — добавил он.

Проблема с грузоперевозками приведет к перебоям в поставках сырья и снижению производства туалетной бумаги, продолжил Шалька.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах режим ограничений все еще сохраняется.

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