Миллиарды долларов ежедневно: подсчитан ущерб от блокировки Суэцкого канала

23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью в 224 тысячи тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл его.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Перекрытие Суэцкого канала влечет за собой потери примерно в 9,6 миллиарда долларов каждый день, сообщает Bloomberg. Как передает РИА Новости, такие данные агентство приводит, учитывая среднюю стоимость грузов, которые каждый день проходили через канал.

По данным Bloomberg, в настоящее время до 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту, еще как минимум три заблокированы в самом канале. На долю Суэцкого канала приходится 10-12 % мирового морского грузооборота, ежедневно канал пересекают более 50 судов.

В инциденте с контейнеровозом, который полностью перекрыл судоходную артерию, эксперты винят капитана корабля. По их мнению, основные потери несут страховые компании.

Кроме того, простой десятков нефтеналивных танкеров может привести к подорожанию нефти не менее чем на 10%.

По информации МИД России, разблокировка торгового пути может занять несколько недель, что может стать самой продолжительной остановкой работы канала со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года.

Суэцкий канал — одна из важнейших торговых артерий мира, сокращающая путь из Азии и Ближнего Востока в Европу и Америку. По подсчетам Управления энергетической информации США, на маршрут через Суэцкий канал приходится 10% морских перевозок нефти в мире и 8% сжиженного природного газа.

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