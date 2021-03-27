Хурмы и бананов в Бессарабии не будет, сохранится ли виноградарство?

Время для принятия отраслевых антикризисных мер не безгранично. Основные площади виноградников были заложены в регионе в 2002 – 2012 годах. А значит, продуктивный период значительной их части завершится в 2022 – 2032 годах.

В Рени, что на украинской части Бессарабии, о закрытии своего хозяйства объявил один из самых известных фермеров Придунайского региона Константин Маджар. Год назад большой резонанс вызвали его слова о том, что в условиях глобального потепления он планирует уделять большее внимание выращиванию тропических культур. "У меня давно растет инжир, уже посадил гранат, киви, хурму. Делаю эксперимент с бананами", - заявлял на региональном сельхозфоруме аграрий.

Маджар действительно активно экспериментирует, но эти его слова звучали скорее как стеб над аграрной политикой родного государства. Основу хозяйства фермера составляло производство элитного сортового винограда и виноградных саженцев.

Однако виноградарство, как и все земледелие Малой Бессарабии, испытало катастрофический удар засух 2019 и 2020 годов.

Обещанной государственной поддержки аграрии так и не получили. В качестве позитивного примера помощи сельхозпроизводителей Маджор приводил, кстати, Республику Молдова. "Рядом, казалось бы, в бедной Молдове и то по три тысячи леев выдали на каждый гектар погибших посевов… А как нам, которые ничего не получили, погашать кредиты и проценты по ним? Чем платить налоги? Я, например, налоги не плачу, потому что нечем платить", - эмоционально высказывался фермер.

О катастрофичном положении в юго-бессарабском виноградарстве заявляют и представители региона в Украинском парламенте. По словам депутата Верховной Рады по Болградскому мажоритарному округу Антона Киссе, отрасль находится на грани уничтожения. Он считает, что основные ее проблемы состоят в потере традиционного рынка сбыта и незащищенности внутреннего рынка перед импортерами.

Проблема сбыта у бессарабских виноградарей начались из-за разрыва многих экономических связей с Россией. Именно в РФ раньше уходила большая часть произведенных виноматериалов. Помнится, как в 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко (кстати, уроженец Болграда) выражал убежденность, что "украинские вина по праву займут достойное место не только на отечественном рынке, но и европейском".

Увы, прорыва на европейские рынки не случилось. Вместо этого более дешевая иностранная продукция буквально заполонила украинский рынок.

В первом полугодии 2020 года "Незалежная" экспортировала вин на 6,1 миллиона долларов, а импортировала на 67,9 миллиона долларов. Разница – более, чем в 11 раз. К тому же кабинет министров Украины с января 2021 года ввел "нулевую ввозную пошлину" на вина из стран Евросоюза. Последнее нововведение является частью евроинтеграционной стратегии киевских властей.

Региональные власти как могут пытаются вступиться за терпящих убытки виноградарей. Так, Одесский облсовет месяц назад призвал республиканское правительство пересмотреть решение по отмене пошлины на винный импорт, снизить налоговую нагрузку на отечественных производителей натуральных вин. Кроме того, предлагалось наконец-то внедрить систему страховых выплат на случаи природных катаклизмов.

Однако все эти предложения пока остаются лишь благими пожеланиями. Политические элиты Южной Бессарабии просто слишком слабы и разрознены для проталкивания решений, ожидаемых виноградарями. В то же время почти все виноградное производство на Украине сосредоточено за Днестром: в укрупненных Болградском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах. А это значит, что данный вопрос не особо интересен политикам из регионов "материковой" Украины.

Между тем время для принятия антикризисных мер в южнобессарабском виноделии не безгранично. Основные площади виноградников были заложены в 2002 – 2012 годах. А значит, что продуктивный период значительной их части завершится в 2022 – 2032 годах.

Для воспроизводства этой отрасли необходимы крупные капиталовложения, но в нынешней экономической ситуации обеспечить их за счет местных ресурсов проблематично.

Но надежда на спасение все-таки сохраняется. Фермер Константин Маджар принял решение отказаться от виноградарства не полностью. Он оставляет два гектара виноградников для личных нужд. Следовательно, этот очаг высококультурного виноделия может и возродиться, если на Украине сменятся геополитические векторы или Киев, наконец, начнет получать щедрые инвестиции, обещанные Европейским Союзом.

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