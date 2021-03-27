Десять буксиров сдвинули севшее на мель судно, но Суэцкий канал все еще закрыт

Работы по деблокированию оживленного морского пути осложняются размерами корабля и количеством груза на нем.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва, заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.

"Работы по снятию севшего на мель контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва", – сказал он на пресс-конференции в Суэце.

По его словам, дноуглубительные корабли закончили работу на месте инцидента, теперь его пытаются вытащить 10 буксиров.

Рабиа уточнил, что дно канала в этом районе достигает 24 метров, но ближе к берегам глубина гораздо меньше. Спикер также отметил, что ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров на нем.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Число судов, ожидающих своей очереди для прохода через Суэцкий канал, достигло 321, добавил Рабиа.

Как ранее со ссылкой на источники сообщил The Jerusalem Post, севший на мель контейнеровоз Ever Given удалось немного сдвинуть с места.

The #EverGiven tanker blocking the #SuezCanal budged for the first time on Friday night after 20,000 tons of dirt were dug out of the site.https://t.co/BYQbeXATjg — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 27, 2021

​Собеседники The Wall Street Journal, в свою очередь, отметили, что судно могут снять с мели уже сегодня — накануне попытки его освободить значительно продвинулись.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.

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