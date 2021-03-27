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Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале.

Десять буксиров сдвинули севшее на мель судно, но Суэцкий канал все еще закрыт

© AFP 2021 / Suez CANAL
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210327/34154260/desyat-buksirov-sdvinuli-sevshee-na-mel-sudno-no-suez-kanal-vse-esche-zakryt.html

Работы по деблокированию оживленного морского пути осложняются размерами корабля и количеством груза на нем.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва, заявил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.

"Работы по снятию севшего на мель контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва", – сказал он на пресс-конференции в Суэце.

По его словам, дноуглубительные корабли закончили работу на месте инцидента, теперь его пытаются вытащить 10 буксиров.

Рабиа уточнил, что дно канала в этом районе достигает 24 метров, но ближе к берегам глубина гораздо меньше. Спикер также отметил, что ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров на нем.

Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику
Suez Canal Authority / Maxar Technologies / Associated Press / bloomberg.com / raex-a.ru
Почему Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из КНР в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение по нему. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Число судов, ожидающих своей очереди для прохода через Суэцкий канал, достигло 321, добавил Рабиа.

Как ранее со ссылкой на источники сообщил The Jerusalem Post, севший на мель контейнеровоз Ever Given удалось немного сдвинуть с места.

​Собеседники The Wall Street Journal, в свою очередь, отметили, что судно могут снять с мели уже сегодня — накануне попытки его освободить значительно продвинулись.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу заявляла, что для снятия судна с мели потребуется по крайней мере два-три дня.

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