"Северный поток – 2": проект реализован на 95%, протест экологов отклонили

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 километров труб "Северного потока - 2", или 95% газопровода, сообщила компания.
"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток – 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода", - сказали в Nord Stream 2 AG.
По данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров – в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров- в водах Германии.
Сегодня жен стало известно, что Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких природоохранных организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку трубопровода "Северный поток – 2".
В январе экологи Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU высказали несогласие с разрешением немецкого регулятора BSH продлить реализацию проекта.
"После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным", – говорится в заявлении BSH.
Экологические организации были недовольны дополнительным разрешением BSH на прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километра с конца сентября до конца мая 2021 года.
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