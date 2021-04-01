"Северный поток – 2": проект реализован на 95%, протест экологов отклонили

По данным на конец января, недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. Но с тех пор прокладка продвинулась, вопреки чинимым препятствиям.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG уложил уже 2339 километров труб "Северного потока - 2", или 95% газопровода, сообщила компания.

"На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток – 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода", - сказали в Nord Stream 2 AG.

По данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров – в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров- в водах Германии.

Сегодня жен стало известно, что Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких природоохранных организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку трубопровода "Северный поток – 2".

В январе экологи Deutsche Umwelthilfe (DUH) и NABU высказали несогласие с разрешением немецкого регулятора BSH продлить реализацию проекта.

"После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным", – говорится в заявлении BSH.

Экологические организации были недовольны дополнительным разрешением BSH на прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километра с конца сентября до конца мая 2021 года.

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