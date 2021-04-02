Углубить или расширить: как изменят Суэцкий канал

Также стало известно, что после инцидента c контейнеровозом Ever Given администрация намерена снабдить технические службы более мощными буксирами и дноуглубительными судами.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Администрация Суэцкого канала изучает вариант расширения его русла после инцидента с контейнеровозом Ever Given, но углублять канал нет нужды, заявил телеканалу CNN Arabic глава администрации Усама Рабиа.

"Мы изучаем вариант расширения Суэцкого канала после происшествия с Ever Given, но углублять канал нет необходимости", - заявил Рабиа.

По его словам, в данный момент глубина канала достигает 24 метров.

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По данным компании - оператора канала Leth Agencies, с момента разблокировки через него прошли 357 судов, еще 206 ожидают очереди на проход.

Ранее Рабиа заявлял, что после инцидента администрация намерена снабдить технические службы канала более мощными буксирами и дноуглубительными судами.

Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее Рабиа.

Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, и дело вряд ли дойдет до суда.

В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны, однако новое русло дублирует старое только в северной части канала.

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