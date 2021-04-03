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Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике

Новая программа развития Арктики утверждена правительством России

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210403/34242545/Novaya-programma-razvitiya-Arktiki-utverzhdena-pravitelstvom-Rossii.html

Цели инициативы — ускорить развитие территорий, которые входят в состав российской Арктической зоны и увеличить их вклад в экономику.

КИШИНЕВ, 3 апр  – Sputnik. Российские власти планируют потратить более 19,5 миллиарда рублей на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года, передает РИА Новости.

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© Ruptly Роскосмос @kudsverchkov / Администрация Суэцкого канала / РОСАТОМ / Российская судостроительная компания "Совкомфлот"
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Как говорится в постановлении правительства РФ, в бюджете на текущий год на ее исполнение заложили 3,4 миллиарда рублей, на 2022-й — шесть миллиардов рублей, на 2023-й — 5,2 миллиарда рублей, на 2024 год — 4,9 миллиарда рублей.

Ответственным исполнителем программы в документе обозначено Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Инициатива призвана ускорить развитие территорий, которые входят в состав российской Арктической зоны и увеличить их вклад в экономику.

В марте 2020-го Владимир Путин подписал указ "Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года". Среди основных интересов России в регионе — обеспечение суверенитета и территориальной целостности. Также речь идет о развитии Северного морского пути, который должен стать конкурентоспособным в мировом масштабе.

Северный морской путь
Северный морской путь

Кроме того, в документе сделан акцент на охрану окружающей среды, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

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