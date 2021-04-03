На сколько лет России хватит запасов нефти - подсчитали эксперты

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. При сегодняшнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, рассказал в интервью "Российской газете" глава Роснедр Евгений Киселев.
"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - добавил глава Роснедр.
Кроме того, Евгений Киселев рассказал, что основное препятствие для добычи углеводородов с арктического шельфа в настоящее время заключается в низкой цене на нефть, так как пока не существует необходимых безопасных и дешевых технологий.
"Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ (на арктическом шельфе - прим. ред.) приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену", - пояснил глава ведомства.
По оценкам "ВНИИОкеанология", предполагаемые геологические запасы в восточном секторе арктического шельфа составляют 43,7 миллиарда тонн условного топлива, а извлекаемые - 8,8 миллиарда тонн, также сказал Киселев.
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