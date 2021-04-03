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Нефтяная качалка

На сколько лет России хватит запасов нефти - подсчитали эксперты

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210403/34243733/Na-skolko-let-Rossii-khvatit-zapasov-nefti---podschitali-eksperty.html

По мнению специалистов, перспективной является добыча углеводородов с арктического шельфа, но здесь есть препятствия.

КИШИНЕВ, 3 апр  – Sputnik. При сегодняшнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, рассказал в интервью "Российской газете" глава Роснедр Евгений Киселев.

"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - добавил глава Роснедр.

Работа нефтяных станков - качалок.
© Sputnik / Максим Богодвид
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По его словам, запасами газа при любых сценариях развития экономики Россия обеспечена более чем на 60 лет.

Кроме того, Евгений Киселев рассказал, что основное препятствие для добычи углеводородов с арктического шельфа в настоящее время заключается в низкой цене на нефть, так как пока не существует необходимых безопасных и дешевых технологий.

"Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ (на арктическом шельфе - прим. ред.) приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену", - пояснил глава ведомства.

По оценкам "ВНИИОкеанология", предполагаемые геологические запасы в восточном секторе арктического шельфа составляют 43,7 миллиарда тонн условного топлива, а извлекаемые - 8,8 миллиарда тонн, также сказал Киселев.

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