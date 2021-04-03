На сколько лет России хватит запасов нефти - подсчитали эксперты

По мнению специалистов, перспективной является добыча углеводородов с арктического шельфа, но здесь есть препятствия.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. При сегодняшнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, рассказал в интервью "Российской газете" глава Роснедр Евгений Киселев.

"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - добавил глава Роснедр.

По его словам, запасами газа при любых сценариях развития экономики Россия обеспечена более чем на 60 лет.

Кроме того, Евгений Киселев рассказал, что основное препятствие для добычи углеводородов с арктического шельфа в настоящее время заключается в низкой цене на нефть, так как пока не существует необходимых безопасных и дешевых технологий.

"Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ (на арктическом шельфе - прим. ред.) приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену", - пояснил глава ведомства.

По оценкам "ВНИИОкеанология", предполагаемые геологические запасы в восточном секторе арктического шельфа составляют 43,7 миллиарда тонн условного топлива, а извлекаемые - 8,8 миллиарда тонн, также сказал Киселев.

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