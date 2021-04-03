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Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале

"Пробки" в Суэце нет: все попавшие в затор суда прошли канал

© Sputnik / Suez Canal Authority
Экономика
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Sputnik Молдова
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Сообщается, что работа канала была организована круглосуточно для пропуска судов в отличие от обычного режима работы.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Все 422 судна, попавшие в "пробку" из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, прошли через Суэцкий канал, заявил в субботу глава администрации канала Усама Рабиа.

Почему контейнеровоз Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику
Suez Canal Authority / Maxar Technologies / Associated Press / bloomberg.com / raex-a.ru
Почему Ever Given остановил Суэцкий канал и мировую экономику

"Все 422 судна общей грузоподъемностью в 22 миллиона тонн, ожидавшие своей очереди после инцидента с Ever Given, прошли через русло Суэцкого канала", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Рабиа. Он отметил, что операция выполнена в рекордные сроки и является достижением работников канала.

Канал работал круглосуточно для пропуска судов в отличие от обычного режима работы.

В субботу через канал прошло 61 судно из стоявших в очереди, отметил Рабиа.

Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале.
© AFP 2021 / Suez Canal
Как один Ever Given Суэцкий канал перекрыл
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Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась.

Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее Рабиа. Советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее заявил РИА Новости, что владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда.

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