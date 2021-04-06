В Роскачестве составили рейтинг лучших импортных вин

Из 126 исследованных вин меньше половины удостоились оценки выше среднего. Среди наиболее высоко оцененных оказалось и вино молдавской марки.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Эксперты Роскачества оценили 126 вин из 13 стран. По итогам исследования выяснилось, что оценку выше среднего заслужили меньше половины образцов, а наиболее высокое качество имеют вина из Новой Зеландии и Португалии.

"39% вин показали оценки выше среднего по исследованию и перевалили за 81 балл по стобалльной шкале. "В национальном зачете" наиболее высокое качество показали вина Новой Зеландии и Португалии - "их, правда, было в исследовании немного - всего 3 и 4 образца соответственно", говорится в сообщении. Кроме того, эксперты хорошо оценили и молдавские вина, получившие две позиции в рейтинге, пишет РИА Новости.

В тройку лучших сухих вин вошли одно итальянское и два испанских, лучшим полусухим красным вином признаны одна марка французского и две марки чилийского вина, а среди полусладких красных вин эксперты оценили испанское и молдавские вина.

"Большая часть массовых вин на российском рынке соответствуют требованиям качества, но при этом не превосходят российские вина в той же ценовой категории. Мы доказали, что и среди российских вин, и среди импортных есть как хорошие, качественные и достойные экземпляры, так и те, что не стоят внимания потребителей", – цитирует агентство слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Уточняется, что для исследования были выбраны сорта вина ценовой категории до 1000 рублей (примерно 240 молдавских леев), предлагаемых в российских магазинах. Для анализа были отобраны самые популярные образцы тиражом от 183 тысяч до 11 миллионов литров, продававшиеся на российском рынке в 2020 году.

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