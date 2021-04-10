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Власти Китая оштрафуют компанию Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму

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Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210410/34334157/vlasti-china-oshtrafuyut-kompaniyu-alibaba-na-krupneyshuyu-v-istorii-strany-summu.html

Alibaba должна будет заплатить государству более двух миллиардов долларов за нарушения антимонопольного законодательства.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Крупнейшая в Китае интернет-компания Alibaba будет оштрафована Главным государственным управлением по контролю и регулированию рынка за антимонопольные нарушения.

Здание МИД Китая в Пекине
© CC BY-SA 4.0 / Max12Max / The Ministry of Foreign Affairs of the PR China, Beijing (cropped photo)
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Сумма штрафа составит рекордные для страны 18,34 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов). Это станет самым крупным финансовым наказанием в истории Китая, сообщает РИА Новости.

Как утверждают китайские власти, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и запрещала компаниям, торгующим на ее платформе, открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих ресурсах.

"Компания использовала рыночные силы, правила и данные платформы, алгоритмы и другие технические средства, принимала различные меры поощрений и наказания... усиливала свою рыночную мощь и получала нечестные конкурентные преимущества", – говорится в заявлении регулятора.

Помимо штрафа, Alibaba обязали поддерживать честную конкуренцию и в течение трех лет отчитываться перед властями.

В самой Alibaba стоически приняли данное наказание и заявили, что оно "стало важным шагом для обеспечения честной рыночной конкуренции и качественного развития экономики интернет-платформ, оно служит предупреждением и стимулом для других таких же компаний".

Alibaba Group – крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

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