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Биткоин установил новый рекорд

© CC0 / Pixabay / MichaelWuensch
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_economics/20210413/34360743/bitkoin-ustanovil-novyy-rekord.html

Платежная система биткоин впервые с 13 марта обновила исторический рекорд, достигнув максимальных показателей.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Стоимость биткоина достигла 62,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Таких высоких показателей не было с 13 марта, передает РИА Новости.

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На Binance, крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже, биткоин вырос в цене на 3,1%. В итоге его стоимость составила 62,7 тысячи долларов, что является рекордным показателем.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,84% - до 62,6 тысячи долларов. Динамика во всех случаях приводится за последние 24 часа.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта падал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.

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